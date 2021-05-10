國防部長邱國正上午答詢表示，將軍團改成作戰區，就是為聯合作戰，各個作戰區揮官就是一個「小參謀總長」的概念。邱國正是在答詢國民黨立委陳以信質詢時，作上述說明。

至於作戰區指揮官是否有可能海空軍出任，邱國正說，以南部而言，它還有海軍陸戰隊，如選陸戰隊擔任作戰區指揮官，就要有配套，副指揮官就選其他軍種的。邱國正強調，作戰區指揮官不是為軍種佔缺而選，改成作戰區，就是聯參小總長的概念。

(中時 )