邱國正：未來作戰區指揮官就是小總長 11:062021/05/10 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正，上午到立院備詢。(圖/呂昭隆翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長邱國正上午答詢表示，將軍團改成作戰區，就是為聯合作戰，各個作戰區揮官就是一個「小參謀總長」的概念。邱國正是在答詢國民黨立委陳以信質詢時，作上述說明。 至於作戰區指揮官是否有可能海空軍出任，邱國正說，以南部而言，它還有海軍陸戰隊，如選陸戰隊擔任作戰區指揮官，就要有配套，副指揮官就選其他軍種的。邱國正強調，作戰區指揮官不是為軍種佔缺而選，改成作戰區，就是聯參小總長的概念。 邱國正接受質詢 兩度槓上立委陳柏惟 挖出國防部談國產豬2段話 楊寶楨轟：一場騙局 (中時 ) #作戰區 #邱國正 #指揮官 #總長 #答詢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國衛院研發用噴的疫苗 遏阻黑色素腫瘤癌肺轉移 14:262021/05/10 健康 苗栗縣議會訪問竹南護國神山保來得 16:402021/05/10 寶島 時空環境改變 議員反對竹北市公所建納骨塔 15:402021/05/10 生活 電支申報草案 遭疑違反個資法 04:102021/05/10 社會新聞 北投之亂引派系鬥爭恐動搖綠營 媒體人曝徐國勇最無辜 13:302021/05/10 政治 確定了！邱國正：規劃取消軍團編制改為作戰區 09:512021/05/10 政治 原民衛生教育訓練班開訓 吸引7家營造公司參訓 14:342021/05/10 寶島 防萊豬 立院今邀邱國正專案報告 04:102021/05/10 焦點要聞 禁止刊登大陸職缺廣告 立委質疑效益不大 11:382021/05/10 兩岸 陸外交部：美突撤軍 導致阿富汗連發爆炸襲擊 10:362021/05/10 國際 2.8兆壽險銀彈來了 衛福部長照示範區 首受惠 04:102021/05/10 財經要聞 政治熱門新聞 陳水扁近況曝光 躺床變「電線人」嘆：已經第N次了 - 政治 吳子嘉爆這人可能接行政院長 宅神吃了一驚 - 政治 國民黨公投前犯大忌？宅神崩潰：這事晚點做會死嗎 - 政治 陳時中今突取消到立院備詢 羅友志：陳走鐘你再裝啊 - 政治 蔣萬安曬母年輕照 9千網友狂讚超正 兒時萌樣意外曝 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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