對於台灣防疫有成，卻尚未獲邀參加世界衛生組織，新北市長侯友宜今受訪表示，台灣是全世界非常重要的夥伴，台灣有責任、有義務、也有權利跟世界衛生組織站在一起，全世界各國都應該支持台灣加入世界衛生組織，大家一起守護全球每個人的健康。

侯友宜表示，樂見全球多國接受、也支持台灣加入世界衛生組織，這是台灣的責任也是權利，大家一起往前走，跟全世界的健康接軌。

(中時 )