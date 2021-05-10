台灣未獲邀世衛組織 侯友宜：我們有權利也有義務加入 11:142021/05/10 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今出席2021新北創客季開幕儀式。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於台灣防疫有成，卻尚未獲邀參加世界衛生組織，新北市長侯友宜今受訪表示，台灣是全世界非常重要的夥伴，台灣有責任、有義務、也有權利跟世界衛生組織站在一起，全世界各國都應該支持台灣加入世界衛生組織，大家一起守護全球每個人的健康。 侯友宜表示，樂見全球多國接受、也支持台灣加入世界衛生組織，這是台灣的責任也是權利，大家一起往前走，跟全世界的健康接軌。 新北包辦全國最賺錢3大農會 11家農漁會榮獲「農金獎」表現亮眼 汽車零件製造擁優勢 保護核心競爭力 (中時 ) #台灣 #世界衛生組織 #侯友宜 #未獲邀 #有權利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中今突取消到立院備詢 羅友志：陳走鐘你再裝啊 15:392021/05/10 政治 朱立倫：WHA應該聽見台灣的聲音 12:592021/05/10 政治 65歲以上長者、軍人今起接種AZ 侯友宜：保護力達86％籲踴躍施打 10:022021/05/10 生活 刪Q遞交2階段連署書 陳柏惟扯盧市府遭轟：供三小 14:082021/05/10 政治 國衛院研發用噴的疫苗 遏阻黑色素腫瘤癌肺轉移 14:262021/05/10 健康 苗栗縣議會訪問竹南護國神山保來得 16:402021/05/10 寶島 屏東縣民公園 全台鸚鵡會師訓飛 04:102021/05/10 地方新聞 拜登提倡豁免新冠疫苗專利 衛福部：對台灣是兩面刃 12:282021/05/10 生活 焚風影響 台東大武瞬間高溫飆36.4度 16:372021/05/10 生活 海納百川》中國數位貨幣的實力（趙爾東） 10:112021/05/10 海納百川 防萊豬 立院今邀邱國正專案報告 04:102021/05/10 焦點要聞 政治熱門新聞 陳水扁近況曝光 躺床變「電線人」嘆：已經第N次了 - 政治 吳子嘉爆這人可能接行政院長 宅神吃了一驚 - 政治 國民黨公投前犯大忌？宅神崩潰：這事晚點做會死嗎 - 政治 陳時中今突取消到立院備詢 羅友志：陳走鐘你再裝啊 - 政治 蔣萬安曬母年輕照 9千網友狂讚超正 兒時萌樣意外曝 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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