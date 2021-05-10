對於芋傳媒「海兒專欄」於前（8）日刊登「北聯幫 60 周年大會」，洪秀柱當時也同樣是座上賓的報導，洪秀柱辦公室今（10）日聲明，此陳述完全不符事實，且芋傳媒移花接木，製造假新聞、刻意栽贓，要求更正！

洪秀柱辦公室聲明如下：

芋傳媒「海兒專欄」於前（8）日刊登的〈還有人比KMT更黑嗎？〉一文中提到：「2019 年『北聯幫 60 周年大會』時，雖然黃承國確實是有出席，然而中國國民黨前主席洪秀柱當時也同樣是座上賓......」

一、此陳述完全不符事實，且芋傳媒移花接木，使用五年前活動上遇到張安樂總裁的照片，意圖誤導讀者，我們嚴正譴責這種製造假新聞、刻意栽贓的無恥行徑，希望媒體更正！

二、「北聯幫60周年大會」於2019年6月24日舉辦，當天洪秀柱主席並沒有出席此活動，而是在圓山V棟三多廳與友人餐敘。

三、2019年6月24日當天，即有親綠媒體惡意以「洪秀柱意外現身圓山飯店」為標題報導此事，但報導內文中已經提到「洪秀柱否認參加北聯幫餐會」，沒想到事隔三年，仍有親綠媒體為轉移目標、栽贓誣賴，據此錯誤標題為報導內容。

四、芋傳媒在該篇文章上方使用的照片，乃是2016年6月25日洪秀柱主席出席「大陳島鄉情文化促進會全台聯合會」成立大會時，在國軍英雄館巧遇張安樂總裁、並互相握手的照片，根本不是在圓山飯店拍攝，媒體沒有載明拍攝地點，根本是意圖移花接木、誤導視聽！

五、媒體應謹守第四權之客觀性，即便意圖替當局辯護，也不該抹黑他人，用如此不堪的惡質手段帶風向、轉移焦點，其行徑與「1450」無異，不僅無法替民進黨開脫，反而越描越「黑」更加凸顯民進黨的低劣！

(中時新聞網)