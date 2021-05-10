明明是自己花錢買或租的車位，竟然莫名被人亂停，而且還不留聯絡方式、找不到人，遇上這種狀況，真的會讓人氣炸。一名網友PO照，表示回家發現車位被佔又找不到人，氣得他把自己車打橫停在對方車頭，並嗆「等我明天睡醒」。而網友看照片發現「亮點」，原PO影子顯示他是手插腰拍照，笑翻說「真的很氣」，並敲碗求後續。

一名網友今（10日）凌晨12點半在臉書社團《爆怨2公社》貼照發文，表示回家準備要停車，結果自己租的車位被一台陌生的車停走。原PO表示該處是私人停車場，沒有管理員或可以阻擋外來車輛停的方式，但至少該留個電話好找人。

最後原PO森77表示：「我找不到你，我只能停這樣，等我明天睡醒吧，祝你有個好夢唷」。照片中可見原PO將車打橫停在對方車頭前方，不留一絲空隙，不過眾多網友發現其他「亮點」，從原PO影子可看出，他右手拿手機拍照，左手還插著腰，紛紛笑回：「看得出來很無奈，拍照都叉腰了」、「這插腰的方式～看來真的很生氣」。

不過更多網友想知道後續發展，不停敲碗：「求後續」、「卡後續」、「起床了嗎？」、「醒了也不一定要開車出門呀，有考慮放個假去外島玩嗎？」。還有人搞笑表示：「這時候不是要在樓下大喊『妳老公回來了！！！』。這樣，也許你的車位還佔著，但應該會有新的車位」。

(中時新聞網)