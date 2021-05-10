高雄市警方苓雅分局於昨（9）日3時至6時執行擴大臨檢勤務時，於4時許在中正二路與福德二路口執行路檢勤務，1輛白色自小客車經警方示意攔檢未停，執意衝過警方路檢點，逃逸時在福德三路與四維一路口闖紅燈與另1輛自小客車發生車禍，又撞破民宅鐵門，駕駛隨即棄車逃逸，警方事後在車上查獲41枚子彈，晚間迅速逮捕逃逸的曾姓男子，並起出貝瑞塔手槍一把。

高雄市昨（9）日一輛白色自小客車攔檢未停，逃逸時發生車禍，又撞破民宅鐵門，棄車逃逸後遭警方查獲41枚子彈及貝瑞塔手槍一把。（影／警方提供）

根據調查，一輛黑色轎車沿四維一路由東向西行駛，白色轎車則沿福德三路由北向南行駛，行經四維、福德路口時闖紅燈，直接高速側撞黑色轎車，白車還失控撞進一旁經營小吃店的民宅騎樓，導致鐵捲門損壞。

高雄市昨（9）日一輛白色自小客車攔檢未停，逃逸時發生車禍，又撞破民宅鐵門，棄車逃逸後遭警方查獲41枚子彈及貝瑞塔手槍一把。（圖／警方提供）

黑車駕駛陳姓男子所幸輕傷並無大礙，但白車駕駛在車禍發生後立刻棄車，徒步往四維路方向逃逸。警方抵達後，在白車正副駕駛座腳踏墊、座椅，總計發現41多枚未擊發子彈，立即移置保管該車、鑑識採證後送驗，並鑑定是否具有殺傷力。

高雄市昨（9）日一輛白色自小客車攔檢未停，逃逸時發生車禍，又撞破民宅鐵門，棄車逃逸後遭警方查獲41枚子彈及貝瑞塔手槍一把。（圖／警方提供）

高雄市昨（9）日一輛白色自小客車攔檢未停，逃逸時發生車禍，又撞破民宅鐵門，棄車逃逸後遭警方查獲41枚子彈及貝瑞塔手槍一把。（圖／警方提供）

苓雅分局獲報隨即派員前往處理，經檢查發現該車內有41顆九Ｏ式手槍子彈，警方立即成立專案小組，並向高雄地檢署報請指揮偵辦，經確認該車駕駛為曾姓男子，立即聲請拘票及搜索票，昨天晚間在小港區港順街一帶當場壓制逮捕曾姓犯嫌，另帶同曾嫌到三民區金鼎路陳姓友人住處執行搜索，再查獲貝瑞塔制式手槍1支及子彈7顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市昨（9）日一輛白色自小客車攔檢未停，逃逸時發生車禍，又撞破民宅鐵門，棄車逃逸後遭警方查獲41枚子彈及貝瑞塔手槍一把。（圖／警方提供）

苓雅分局長梁東山表示，警方依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事在高雄市發生，同時配合警政署持續、堅定查緝不法槍枝，以維護社會安全秩序及貫徹政府掃蕩槍枝之決心，梁分局長也說明，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以保障人民生命財產安全。

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