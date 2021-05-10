台灣少子化問題嚴重，許多學校面臨招不到學生，要緩解此一問題，招境外生是可思考的方向。《大學問》網站今天表示，從95學年到108學年，台灣境外生13年來成長為10倍，其中成長幅度最高則包刮外籍生、僑生、陸生等來自全球各地的學位生。

根據教育部統計，101學年我國大專學生人數達到135萬5290人為歷史高峰，往後至113學年人數將跌破百萬來到97萬4813人，到120學年將到達谷底89萬7033人。

「拓展境外生招生，不僅可緩解少子化對大學的終極，也是提供未來10年我國重要的勞動力。」《大學問》網站執行長魏佳卉表示，政府鼓勵國人生小孩，難以解決大學現正面臨的困境，而招收境外生更實際。

根據教育部統計，95學年我國境外生人數是1萬2693人，到108學年則高達12萬8157人，這10多年來，境外生人數大幅增加。

魏佳卉表示，去年疫情之下，各國留學生減少，來台攻讀學位的外籍生不減反增。109學年全國大專學生人數，比教育部預估（以出生數為基礎）增加3萬2989人，主要是因為來了大量境外生。我國境外生占全體大專學生人數從101學年的2.14％，到109學年已經為5.18％。

魏佳卉指出，按照本國生和境外生的招生人數消長，若境外生的比例在2030年能達到3成，不僅能解決現階段大學退場的窘境，未來也能穩定國內產業人力需求的供給。

魏佳卉說，109學年我國境外生的主要來源，前5名分別是越南、馬來西亞、印尼、香港及日本。過去我國都在8月才發給境外生入學通知，但現在因為疫情關係，各國學生要出國都要花很多時間跑行政程序，因此建議教育部及早發給境外生入學通知，這樣他們才有辦法在學學期開始前來台灣就學。

元培醫事科大國際及兩岸事務處副處長匡思聖表示，過去他們努力招境外生，一些來自香港、澳門及大陸的學生從元培畢業後，還考上台大、中興及陽明等校碩士班。他建議教育部鬆綁大專院校招收境外生的作業，包括招生時程及資料審查，都應該更開放。

東吳大學國際事務中心主任蘇克保則說，台灣高教品質很好，以境外生到東吳大學就學來說，可以雙主修或參加雙連學制，學校也會安排他們在海內外實習，強化他們的未來競爭力。

(中時 )