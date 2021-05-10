美國新出爐的就業數據雖不佳，但市場卻視為利多，因為利率可望保持在目前低位，暫時沒有升高疑慮。因此，也激勵韓股大漲，並一度來到四個月新高。KOSPI指數暫為3,241.01點，上漲43.81點，漲幅1.37%。同時，韓元升值，韓國公債殖利率卻表現不一。

若KOSPI一直如此氣勢如虹，大盤收盤時將可創下自元月11日新高外，也將連四日都收紅。

7日，美股前個交易日中，道瓊與標普500指數又收新高，因美國就業市場仍然疲弱，投資人臆測美國聯準會為救經濟，將不會貿然升息，股市還是可以有充沛資金活水。

三星電子漲0.73％，半導體同業SK海力士漲0.39％，而LG化學跌0.54％，網路業者Naver則漲0.42％。

最新匯價，目前1美元可兌換1,115韓元，韓元升值0.57％。

韓國3年期公債殖利率下跌0.8個基準點至1.129％，而10年期的卻上升1.3個基準點至2.136％。

(時報資訊)