福特汽車（Ford Motor）在美國監管機關的要求下於北美召回66.1萬輛Explorer休旅車，因固定釘可能鬆脫導致車頂外罩脫離。

此次召回包括2016到2019年的車款，美國共計62萬483輛，加拿大3萬6,419輛，墨西哥4,260輛。經銷商將更換零件以及可能受損的鋼軌夾與車頂外罩。

身為全美第二大車廠的福特9日（周日）發布文件，美國國家公路交通安全管理局最初於2020年初對車輛的安全提出質疑，在此前已發生11起車頂外罩鬆脫的情況。

(工商 )