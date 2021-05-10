紡織股王儒鴻（1476）法說會報佳音，內外資大型研究機構齊看好運動機能服需求強勁，印尼擴產如火如荼，全數調升推測合理股價估值，尤以摩根士丹利證券賦予777元推測合理股價，再度刷新外資看儒鴻紀錄。

里昂證券日前才指出，儒鴻美系客戶庫存偏低，回補庫存需求將持續發生，拜產品組合轉加，以及產能利用率高於九成、提高生產效率賜，儒鴻毛利率將有明顯進步，當時將推測合理股價拉升至前無古人的690元，引起市場一片驚嘆聲。

摩根士丹利證券指出，站在第一季的高基期上，因訂單能見度已經穿透至年底，仍可預見儒鴻未來幾季營收將持續上升，同時，因儒鴻可以把提高的成本轉嫁出去，又有規模助益，加上控制營運費用，研判市場接下來還有更多調高儒鴻預期的空間。

儒鴻目前訂單能見度到年底，客戶已在洽談2022年第一季的訂單，2020年的前五大客戶Nike、LuLulemon、Target、UA、Athleta營收占比約16～17％、10％、8％、6～7％、6～7％，前四大客戶占比由2019年的約35％，提升至近五成，法人預期，2021年預估前五大客戶營收貢獻增長超過一成。

(工商 )