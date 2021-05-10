民進黨台北市黨部前評召趙映光之子趙介佑涉入毒品案，不但讓綠營身陷黑道治國風暴，被形容「光速」調戶籍地北投區公所服役也引發爭議。北市議員李明賢10日質疑，華航諾富特飯店防疫旅館公文跑2個半月，趙介佑調北投的公文居然跑得比病毒還快，嘲諷市府可以邀北市兵役局指導。兵役局傅永茂對此回應，過程中絕無壓力，調動都要向役政署報告，同意後才能調整。

諾富特2月就被民眾檢舉有混住情況，指揮中心當時就發公文，但有專家質疑因公文跑得比病毒還慢，讓飯店群聚案爆發。李明賢今在市長柯文哲赴議會專案報告時質疑，一個防疫旅館公文可以跑2個半月，當然是行政機關問題，但趙介佑的公文居然跑得比病毒還快，短短3天流程就完成批示。

李明賢嘲諷，北市府可以邀請兵役局上課指導公文跑得飛快，或去向中央機關教學，公文流程若能這麼快的話，可以做為全國機關表率。

他表示，趙介佑調回北投區公所，走路4分鐘就能回家，全世界沒有這麼爽的爽兵，不知道市府怎麼審核，2018年趙在澎湖當替代役逃兵，令人不解有逃兵卻還能這麼快調職，市府竟都不必管有無逃兵，實在有夠離譜，才會讓人懷疑有特權、關說，若沒問題政風單位為何要調查。

對此，傅永茂回應，市府是依申請理由辦理，未顧慮有無犯罪，役政署當時說矯正署沒有地方可以安置，所以市府先協調北投再問士林，回頭協調北投說可以，政風調查是必要程序，證明市府沒有介入關說。

傅永茂強調，就是因為他是軍人，保證沒有因為外界壓力讓調職速度有任何不一樣，因為調動須向役政署報告，同意後才調，市府針對趙案12日報告會出爐。

柯文哲也說，市府查過，趙介佑的調動不是最快的，比他快的還有15個，但李明賢質疑比趙快的恐怕沒有逃兵紀錄，柯回說：「我不知道」。

(中時 )