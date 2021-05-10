昨日是一年一度的母親節，不少人都會做卡片表示心意。一名母親在臉書表示，收到腦麻兒子親手做的卡片，字裡行間感謝的話語，令她感動得差點哭出來，她感慨地說，反觀另外2個孩子，一句「母親節快樂」都沒說，貼文曝光後，湧入上萬網友祝福，並向原PO表示，有的孩子只是不太會表達心意，但都會記在心裡面，「妳是偉大的媽媽」。

原PO昨（9）日於臉書社團《爆怨2公社》指出，母親節當日收到28歲兒子親手做的母親節卡片，只見卡片上頭工整的字跡寫著「親愛的媽媽，謝謝您幫忙整理碗筷，辛苦您了！母親節快樂」，空白處還用色筆勾勒出花朵及樹木圖樣，另外還利用色紙摺出一朵康乃馨，令原PO感動不已「害我眼淚差點掉下來」。

原PO透露，自己有3個孩子，其中送卡片的兒子從小患有腦性麻痺，心智年齡僅有10歲左右，她感慨地說，相形之下，另外2個孩子也都成年，卻連一句母親節快樂都沒說，「真的太過分了」。

貼文曝光後，引發萬名網友按讚、留言及分享，「好感動的孩子」、「偉大的媽媽，母親節快樂」、「貼心的孩子有一個就值得了，他懂妳，妳很偉大」、「年紀越小越敢表達，成年的孩子應該是愛在心裡口難開啦」、「我懂妳！我也很在意那句話，陪伴媽媽度過重要的母親節，比什麼禮物來的溫馨」、「有的孩子不太會表達，但都會記在心裡面，妳不要想太多，祝妳母親節快樂」。

(中時新聞網)