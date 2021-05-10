鐵路警察積極對聚集在台北車站的移工宣導，勿提供帳戶供犯罪集團使用。（警方提供）

刑事局偵辦假投資詐欺案，溯源查出嫌犯收贓的人頭帳戶，均來自菲律賓移工，擴大調查發現詐團在移工聚集的台北車站搭訕，利誘移工提供薪轉帳戶，並擔任提款車手，可從提領贓款抽成獲利。警方逮捕菲籍車手頭「艾德」等20名菲籍移工，依詐欺、洗錢罪嫌送辦，刻擴大追查幕後詐團主嫌。

刑事局偵辦以網路交友軟體為媒介的詐欺集團，該集團以海外投資、商業借貸、國際包裹卡關等話術騙取數十名我國民眾，受害金額新台幣數百萬元。經查，該集團提供被害人匯款的銀行帳戶，均屬在台菲律賓籍移工所有，甚至派遣菲律賓籍移工直接在台鐵車站內與被害人面交。

刑事局與新北市板橋警分局、鐵路警察局組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，經數月追查發現，這批移工詐欺車手是由30多歲的「艾德」指揮，他負責與菲律賓詐團聯絡，並在台招募5名菲律賓籍移工擔任車手頭兼收簿手，再開枝散業擴大分別招募其他14名菲律賓籍移工擔任個別下游車手。

警方說，移工車手先提供自身銀行帳戶給詐團洗錢，再聽從所屬的車手頭兼收簿手指示，至ATM提領詐欺款項後層層上繳。

警方於今年1月18日、3月22日、4月19日陸續緝獲涉案菲律賓籍移工到案，並查扣作為洗錢使用的銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物，訊後移送新北檢偵辦。

刑事局國際科說，近來因警方查緝人頭帳戶，且各銀行對於開戶人資格審查嚴格，詐騙集團進而轉向在台外籍移工收購銀行帳戶，施以利誘，由移工擔任領款車手，受詐欺集團上游指示提領自身銀行帳戶內之詐欺款項，利用移工來台工作對環境陌生，無法明確指認上手的特性製造斷點，因而致使外籍移工觸犯詐欺、洗錢等罪，將持續溯源追查幕後操控者，朝組織犯罪偵辦。

台北車站儼然成為詐騙集團的「人力銀行」，鐵路警察局加強針對北車等外籍移工易聚集的場所加強宣導，勿為貪圖小利，而交付帳戶予他人遭不法分子利用。

(中時 )