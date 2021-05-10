台灣水情一日比一日嚴峻，今天德基水庫蓄水率已降至3%，創歷史新低，北部水庫也逐漸出現隱憂，翡翠水庫蓄水率降至67.4%、石門水庫17.1%。環保組織「綠色和平」之前在臉書PO出2019年與2021年主要水庫面積縮水對照圖，對照兩年前德基水庫面積大幅縮小，惡化程度僅次於寶山第二水庫和曾文水庫。

德基水庫是台中最大水庫，今日集水區累積降雨量仍然掛零，水位1326公尺，有效蓄水量560萬立方公尺，蓄水率3.01%，創歷史新低，供水量只剩不到15天，衝擊台中282萬人民生用水。目前苗栗、台中、北彰化正實施「供五停二」的限水措施，不確定是否延長至6月底。

不只德基沒水，全台最大水庫，撐起台南農業、南科園區用水的曾文水庫，蓄水率也降到6%，中部鯉魚潭水庫也降至4%，日月潭水庫則由昨天的25.1%回升到30.8%。

中南部水情艱困，北部水情也出現危機，翡翠水庫蓄水率不停往下降，已經來到67.4%，與今年3月同期的蓄水率87.7%相比，少了20%以上。供給新北、桃竹用水的石門水庫，蓄水率也剩17.1%，且水情尚未出現曙光，氣象局表示，未來10天都是高溫炎熱，降雨不多，午後山區有局部短暫雷陣雨的天氣，要到5月底梅雨才有機會來。

台灣水庫不只沒雨，就連面積也一直在縮水，「綠色和平」3月在臉書PO出2019與2021年台灣各地水庫面積的比較，其中寶山第二水庫縮水最多，蓄水率甚至只剩原本的10%，曾文水庫也很慘，下游乾掉一大片，德基水庫也一樣，原本滿滿的水庫，現在水越來越少。

圖為曾文水庫2019年與2021年的空拍圖，水庫面積大縮水。(翻攝自 Greenpeace 綠色和平FB )

圖為德基水庫2019年與2021年的空拍圖，德基水庫下游都乾枯。(翻攝自 Greenpeace 綠色和平FB )

寶山第二水庫縮水最多，蓄水率甚至只剩10%。(翻攝自 Greenpeace 綠色和平FB)

「Greenpeace 綠色和平」解釋，台灣為何會缺水，是因為氣候變遷正在改變台灣的降雨型態，朝向「瞬間暴雨」或「長期不降雨」兩種極端，因此讓水庫的供水面臨考驗，是一個氣候警訊。

(中時新聞網)