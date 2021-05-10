稻江科技暨管理學院師生在聲援團體陪伴下，上午到嘉義縣政府大門，喊出捍衛稻江學生「原校畢業」選擇權。（呂妍庭攝）

稻江科技暨管理學院師生在聲援團體陪伴下，上午到嘉義縣政府大門，喊出捍衛稻江學生「原校畢業」選擇權。（呂妍庭攝）

稻江科技暨管理學院師生在聲援團體陪伴下，上午到嘉義縣政府大門，喊出捍衛稻江學生「原校畢業」選擇權。（呂妍庭攝）

稻江梁老師批董事會是為了之後更大的利益，不顧學生的受教權。（呂妍庭攝）

稻江科技暨管理學院師生在聲援團體陪伴下，上午到嘉義縣政府大門，喊出捍衛稻江學生「原校畢業」選擇權。（呂妍庭攝）

稻江科技暨管理學院師生在聲援團體陪伴下，上午到嘉義縣政府大門，喊出捍衛稻江學生「原校畢業」選擇權。（呂妍庭攝）

稻江科技暨管理學院去年申請停辦被教育部駁回後，日前稻江董事會再次申請停辦，正由教育部審查中，因稻江仍有約280位學生在校，稻江師生在鄰近學校中正大學、南華大學、嘉義大學等學生會支持下，今10日發起「五一〇『咱攏佇嘉』行動」，一路從稻江校門口步行到嘉義縣政府大門，喊出捍衛稻江學生「原校畢業」選擇權，更要求縣府發揮其影響力、出面協助。

抗議師生表示，稻江至109學年度以前都在公開招生，宣稱「到稻江可以安心就學」，結果無預警停辦被駁回後，董事會仍繼續違規違法，致使教育部指定官派代理校長林博文已於4月12日就任，但媒體已報導，董事會4月8日重新申請今年停辦。

因無法相信教育部能兌現「原校畢業」承諾，稻江自救會決定自己站出來，獲關心學生受教權的中正學生會、南華學生會、嘉大學生會、臺灣學生聯合會、嘉義大學教師會、高教工會大雄分部、高教工會嘉義大學分部等團體聲援，今近百人在縣府前向教育部和縣府喊話，「確保稻江原校畢業、校產歸公」。

稻江梁老師說，很多學校停辦是因為偏遠或交通不便，但稻江鄰近有高鐵、快速道路，公家機關、馬稠後工業區，甚至未來的科學園區都在附近，質疑稻江沒有財務狀況，卻急於停辦，批董事會是為了之後更大的利益，不顧學生的受教權。

抗議師生要求，除讓稻江二、三、四年級全體學生「原校畢業」，教育部應暫緩核准停辦，並制止校方各種強迫轉學手段，聘用合格師資等以確保學生在畢業前能擁有正常受教品質。另稻江停辦後，資產應由地方政府接手管理，不容目前董事會將校產吞併為私產。

據了解，大四生畢業後，稻江二、三年級剩70多人，稻江校方也發聲明表示，稻江已獲董事會函知，停辦計畫刻在教育部安排審議中，在教育部正式審核准駁前，校內教學均按各級學制課程正常實施，一切正常辦學，以確保教職員和學生的權益。

(中時 )