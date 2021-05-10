星二代歐陽娜娜近來把事業重心放在大陸，一舉一動都受到網友關注，人紅是非多的她，近日被抓包一段代言影片疑似「假喝」，讓網友都直呼「根本是在侮辱觀眾們的智商」。
擁有高人氣的歐陽娜娜接下不少代言，但近日一段她代言咖啡的影片卻引起熱議，廣告中她用吸管喝咖啡，不過她只把吸管放在嘴唇上，卻沒有真正喝進去，短短幾秒鐘短片曝光，讓網友都痛批她「假喝」根本做作。
「現在明星的錢真好賺」、「沒想到拍個廣告也是如此沒有演技」，「歐陽娜娜又不是第一次假喝了，人間做作第一名」，其實，歐陽娜娜演技過去就屢次被批評，而且這也不是她第一次「假喝」。
有網友翻出她過去拍Vlog時，也曾假喝果汁，只見她僅用嘴唇輕碰一下果汁，但卻不斷說很好喝，不過仍有不少網友替她緩頰，「這也能黑」、「這是道具是你也不會喝」，並表示一般拍廣告的飲料為了上鏡好看，會添加讓它看起來更鮮艷的成分，所以不能喝。
歐陽娜娜近來活躍大陸演藝圈，除了拍攝戲劇、電影外，也加入許多綜藝真人秀，累積不少人氣，但也因此招來不少酸民攻擊，之前被問到「若被黑粉跟酸民罵時，怎麼調適自己的心情」，她表示有人喜歡你，就會有人不喜歡你，但她生活有太多美好的事情和目標要完成，因此她不需要特別調適心情，「不在乎」和「無所謂」是面對這些聲音的常態。
(中時新聞網)
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