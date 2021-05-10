衛生福利部食品藥物管理署公告，抗生素「富可納靜脈注射液」有3批不純物含量微量超標，已銷售1.9萬瓶，初步評估安全無虞，但仍將於5月26日前完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登今天上午接受中央社記者電訪表示，由台灣費森尤斯卡比股份有限公司生產的「富可納靜脈注射液」是抗黴菌的抗生素注射劑，因安定性試驗不純物含量測定結果不符合原核准規格，將予以回收。

洪國登指出，注射液多少會含不純物，在藥品檢驗規格範圍內並無健康疑慮，這次廠商進行安定性測試，發現不純物含量微量超標，超出約0.1至0.2個百分點，廠商初步評估雖安全無虞，但仍採取回收。

食藥署表示，「富可納靜脈注射液」這次回收的產品共3批，批號分別為82PB341101、82NE341101與82PB341102。

洪國登說，這3批不純物超量的「富可納靜脈注射液」已有1.9萬瓶銷售至醫療院所，廠商將於5月26日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登提醒，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。（編輯：戴光育）1100510

(中央社)