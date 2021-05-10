台北市新冠肺炎核酸檢驗急件自費一次要花7000元，被民眾抱怨，「太貴了！」；台北市議員王欣儀今在市長專案報告質詢時提出，要求台北市降低核酸檢測費，台北市衛生局也承諾，5月17日核酸檢測費用會降低為6500元；另外，北市議員洪健益也詢問柯，市長夫人陳佩琪是否有打AZ疫苗，柯則回應，「沒有，他在看有沒有更好的疫苗。」

王欣儀提到，民眾反應核酸檢測費用太貴，中央也甩鍋給地方政府，核酸檢驗費用是由衛生局所核定，又要地方背黑鍋，而北市衛生局則表示，都是按照中央來核定，雖然普通件降價為5000元，但急件的部分是7000元，王欣儀要求，衛生局降價。

北市衛生局表示，急件的部分目前是7000元，從5月17日開始會降為6500元，這兩天會公告；王欣儀表示，希望市長能評估各醫院提報成本結構是否合理，防疫作戰期間，政府應該要求醫院不要發這種國難財。

王欣儀還提到，第二類市府官員已開始施打疫苗，但有哪些人已施打，地方卻無法掌握，又是中央資訊不對等，這樣未來有疫苗怎麼知道優先順序；對此，柯文哲表示，有插健保卡到時候有打沒打會知道。

王欣儀也詢問，AZ疫苗要到期，卻還沒有新疫苗引入，市長的看法；柯文哲無奈表示，「AZ打一劑，但有拜有保佑。」

此外，洪健益也提出，醫事人員是第一線施打疫苗的人員，但陳佩琪打了嗎？柯文哲笑回，「沒有，因為他在看有沒有更好的疫苗。」

洪健益痛批，就是有這種心態，不是在鼓勵施打疫苗嗎？總不可能疫苗全世界搶不到來台北市，但是AZ疫苗快過期了，這不是天大的話嗎？醫事人員為何施打率這麼低？柯文哲表示，給想要施打的人打就好，開放應該就會打得完。

洪健益也針對美國CDC更新防疫「室內保持1.8公尺」無法防疫新冠肺炎病毒，並追問柯文哲，捷運算不算室內？柯文哲表示，捷運擠到車廂內更本8公分而已，不過CDC所說的應該是沒有戴口罩1.8公尺，但戴口罩也沒有百分之百，我倒覺得沒打疫苗還是乖乖戴口罩。

(中時 )