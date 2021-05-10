大陸車市回溫，國內汽車金融龍頭和潤企業公布Q1季報，第1季稅後淨利9.03億元，年增近40％，每股稅後盈餘（EPS）為1.52元，年增近29％，其中大陸地區獲利成長率更高達128％，看好大陸解封行情有利於汽車銷售，營運動能將逐季成長。

和潤總經理林彥良表示，和潤今年第二季營運展望可望延續第一季動能，主因是市場景氣穩定，有助個人消費金融、企業金融的需求成長，以及整體應收帳款淨額持續累積，資產品質佳帶動信用成本降低。

和潤同時公布4月營收，4月合併營收14.2億元，年增25.2％，創單月同期新高，累計今年前4月合併營收達55.4億元，年增20％。董事會也通過2020年盈餘分配案，今年預計發放每股3.5元現金股利，股利配發案將待6月22日年度股東常會通過。

和潤今年首度參加證交所「2020年公司治理評鑑」，評鑑成績即獲得所有上市公司前20％排名，給予和潤在公司治理的努力與嚴謹度的肯定。在環境永續面向，重視氣候變遷對世界的衝擊，支持政府綠能政策，於去年共核貸逾15,000輛環保車，金額近57億元；同時也積極投入綠色能源相關產業，期能透過資金的挹注，促進節能減碳之效益，以回應聯合國永續發展目標。

(中時 )