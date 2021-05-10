暴龍前鋒席亞卡在美國時間母親節這天，帶給母親最棒的母親節與生日禮物！席亞卡10日在IG貼出自己迎接母親走進新家的驚喜影片，當他母親走進這間豪宅內，席亞卡馬上告訴她，「這是我們的新家！」兩人更激動到緊緊相擁，遲遲沒法分開。

很明顯這是席亞卡想帶給自己母親最棒的母親節與生日驚喜，才跟家人聯手秘密計畫這次不讓母親知道自己購置新家的大驚喜，他在IG上面寫著，「生日快樂，也祝福我的皇后母親節快樂，感謝你一直都在我們身邊，且擔任一名超級老媽。」

「當爸爸過世之後，我們從來沒有一個可以叫做家的地方，改變這一點，始終是我的夢想，」席亞卡在IG留言表示，「感謝我被祝福，可以擁有提供給你與你的家人一個新家的機會，我已經等不及在這個新家當中創造我們家族全新回憶。」

畢竟席亞卡在2019年底才跟暴龍完成4年1.3億美元的頂薪續約，想要添購豪宅對他來說，根本毫無問題，他卻遲遲等到今年母親節才給自己母親這麼大的驚喜，或許也是籌備很久了，目前他因肩傷缺陣，不過暴龍早已放棄追逐附加賽資格。

(中時 )