印度疫情連日破紀錄，撤僑包機也取消。交通部長王國材今（10）日赴立法院交通委員會專題報告前受訪表示，由於華航目前人力調度問題，有1／4也就是300名機師正在集中檢疫所或居家檢疫，因此無法安排華航包機，印度台僑可以搭日航到日本後轉機返台。

立法院交通委員會10日邀請交通部、衛福部、內政部專題報告近期航空公司機組人員、過境旅館發生嚴重群聚感染成為防疫破口問題，就「外籍航空及國籍航空機組員防疫管理措施（包括防疫車隊、防疫旅館等）、國境管制防疫作為（含移工入境檢疫程序），全面檢視防疫戰略政策」並備質詢。

王國材會前受訪表示，原本討論的印度撤僑華航包機，因為華航現在有300名機師在集中檢疫所或居家檢疫，受到影響，因此華航長程航班都有減班，這也是因應現行狀況的處置措施；無法飛航的航線部分，也有其他航空公司頂替。僑民可以透過日本航空搭機到日本後，再轉機返台。

根據交通部報告，華航機師1279人，至5月9日完成1258人的核酸檢測（PCR）及血清篩檢，約98％，剩下預計10日全數完成篩檢；疫苗施打進度，機師已完成35％共447人接種，空服員完成23％共750人接種。

(旺報 )