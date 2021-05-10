因歐美供給持續缺短，廠家因不可抗力因素，進行檢修，兩個地區轉向尋亞洲市場尋貨，在對貨物的需求持堅下，以及全球對亞洲供應的需求競爭，大幅推高苯價飆漲，最近報價東南亞CFR逼近1075美元/公噸，周漲逾11%，並創逾六年半新高，另外，在下游積極備貨，且市場需求大於供給，FOB韓國也漲至1060美元/公噸高價，也同步刷新六年半高點。

美國苯5月合約價FOB美國海灣大漲至460美元/加侖，較上個月增加159美元，月漲幅高達53%。(商品行情網)

(時報資訊)