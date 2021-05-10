《商情》供不應求 亞洲苯飆六年半高價 11:262021/05/10 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐美供給持續缺短，廠家因不可抗力因素，進行檢修，兩個地區轉向尋亞洲市場尋貨，在對貨物的需求持堅下，以及全球對亞洲供應的需求競爭，大幅推高苯價飆漲，最近報價東南亞CFR逼近1075美元/公噸，周漲逾11%，並創逾六年半新高，另外，在下游積極備貨，且市場需求大於供給，FOB韓國也漲至1060美元/公噸高價，也同步刷新六年半高點。 美國苯5月合約價FOB美國海灣大漲至460美元/加侖，較上個月增加159美元，月漲幅高達53%。(商品行情網) 《商情》料供不應求 玉米再突破八年高價 《國際油價》原油亞洲電子盤有撐 (時報資訊) #全球 #海灣 #亞洲 #高價 #公噸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興再開高 鋼筋連七周漲價 11:432021/05/10 財經 《國際產業》4月底北美線貨櫃費翻轉 北亞意外勝出東南亞 10:522021/05/10 財經 英年輕投資人 逾半瘋買加密通貨 04:102021/05/10 全球財經 採‧訪‧線‧上－新冠肺炎一整年 外資分析師壓力不減 04:102021/05/10 專題周報 全球水危機 資源戰一觸即發 04:102021/05/10 焦點要聞 《商情》黃金亞洲電子盤3個月高點徘徊 11:092021/05/10 財經 攻細胞醫療 台廠結盟風潮續熱 04:102021/05/10 產業．科技 NFT潮流 矽谷創投來台挖礦 04:102021/05/10 金融．稅務 以色列科技開源 創造荒漠奇蹟 04:102021/05/10 焦點要聞 《國際經濟》以色列首件亞洲自貿協定 本周情定韓國 10:352021/05/10 財經 《半導體》訂單旺、銅價飆 長科＊暫停接單與客戶協商報價機制 09:272021/05/10 財經 財經熱門新聞 台新銀高階主管爆桃色糾紛高層震怒 結局出來了 - 財經 鋼鐵、航運還追？晶片一哥見地板價 散戶機會來了 - 財經 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體遭美制裁重擊 自己人揭殘酷真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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