國際上有非常大的聲音要求「世界衛生組織」（WHO）邀請台灣以觀察員身分參與第74屆「世界衛生大會」（WHA），對此，前外交官介文汲認為，「機會非常小！在兩岸關係獲得改善前，幾乎不可能」，並指出台灣能否重回WHA，得看今日歐洲上班日有沒有寄出邀請函。

美國國務卿布林肯7日發布正式聲明，呼籲「世界衛生組織」（WHO）祕書長譚德塞，讓台灣「立即獲邀」以觀察員身分參與第74屆「世界衛生大會」（WHA）。對此，衛福部長陳時中9日表示，對於收到邀請，他「高度期待」。

世界衛生大會（WHA）代表團報名截止日是歐洲時間5月10日下班前，在國際挺台參與WHA下，若能收到邀請函，屆時是否將使用「Chinese Taipei」參與，外交部8日未明確回應，僅強調外交部誠摯感謝國際間各界肯定台灣對全球公衛的貢獻，並堅定支持台灣參與WHA。

對於台灣能否重回WHA，王淺秋今（10日）在臉書發文表示，得看今日歐洲上班日有沒有寄出邀請函；台灣曾經在前總統馬英九任內加入WHA當了八年觀察員，如今再度敲鑼打鼓要參加，但介文汲以他過去曾親自參與推動加入WHA、WHO的經驗認為：「機會非常小！在兩岸關係獲得改善前，幾乎不可能」。王淺秋感嘆，這更證明民進黨執政的外交手段只有利大內宣，對台灣實質參與國際社會完全沒有幫助。

(中時新聞網)