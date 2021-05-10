高雄曾姓男子駕9日凌晨駕車行經警方路檢點，卻未依指示停車受檢，反而加速衝過路檢點，隨後闖紅燈與另台自小客發生擦撞後逃逸，車上還遺留41顆子彈，警方9日晚間將增男逮捕。(翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真)

高雄曾姓男子9日凌晨駕車行經警方路檢點，卻未依指示停車受檢，反而加速衝過路檢點，曾男卻在四維一路及福德三路口闖紅燈與另台自小客發生擦撞，警方到場後發現駕駛已棄車逃逸，車上還遺留41顆子彈，警方9日晚間將曾男逮捕，並以彈追槍搜出貝瑞塔制式手槍1支及子彈7顆，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦。

據了解，曾男駕駛白色轎車沿福德三路由北向南行駛，行經四維、福德路口時闖紅燈，直接高速側撞沿四維一路由東向西行駛的黑色轎車，因為撞擊力道過大，白車還失控撞進一旁經營小吃店的民宅騎樓，導致鐵捲門損壞，所幸黑車駕駛陳姓男子僅受輕傷並無大礙，但曾男卻在車禍發生後棄車逃逸。

警方接獲通報抵達車禍現場後，竟在白車正副駕駛座腳踏墊、座椅共發現41枚未擊發子彈，便立即移置保管該車、鑑識採證後送驗，案發後警方成立專案小組，並報請高雄地檢署指揮偵辦，經確認白車駕駛為40歲的曾男，警方掌握相關情資，得知他將前往小港區港順街友人靈堂前上香，於9日晚間7時30分許將曾男壓制逮捕。

曾男遭逮捕後坦承犯案，並將藏匿槍枝的地點告知警方，隨後警方在三民區金鼎路曾男的陳姓友人住處搜出1支貝瑞塔制式手槍及子彈7顆，曾男辯稱槍枝是已故友人借放，訊後遭警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例將曾男、陳男移送偵辦，並繼續追查槍枝來源。

(中時 )