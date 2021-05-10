上路二年的「全民退休自主投資實驗專案」-好享退，有逾九成人堅持定期定額投資。金管會主委黃天牧10日赴立法院報告時指出，好享退目前累積有37,743人，其中有91％的投資人「不離不棄」比例相當高，他也預告2021年7月1日後將從現有的9檔增加到53檔基金。

黃天牧今赴立法院財政委員會，專案報告金融監理沙盒成效與基金銷售平台模式運用於勞退新制的可行性評估。

立委李貴美質詢，「好享退」目前累積人數只有3萬多人，人數太少。黃天牧指出，這是個實驗平台，而且有91％的投資人「不離不棄」二年來堅持定期定額投資，比例相當高。

立委郭國文則質詢好享退投資標的的問題，以他個人經驗，績效並不佳，他認為股債平衡原則是否已過時？且以基金投資標的來看，國外投資占比高，風險未必較低，光匯損就損失一定比例，又錯過國內大多頭市場。

為因應高齡社會，推動國人提早建立自我準備退休金，金管會在2019年7月推出為期二年之「全民退休自主投資實驗專案」，並研議於2021年7月進一步推出結合投資、保障與公益等三大目標之「退休準備平台」，由集保公司邀集投信投顧公會、證基會及學者專家等組成諮詢小組共同推動，並訂定基金及資產管理業者之篩選條件，於基富通基金網路銷售平台執行。

截至2021年4月底止，「全民退休自主投資實驗專案」計有37,743人參與，每月定期投資金額總計約新臺幣3.4億元。

另「退休準備平台」擬上架之基金商品類型包括股票型、債券型及資產配置型（股債混合），基金投資範圍以全球及國內市場為主，目前有13家投信事業之34檔境內基金及16家總代理人之26檔境外基金準備參與，以多元化國人退休理財商品。

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