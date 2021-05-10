桃園捷運綠線施工中，雖然交通黑暗期帶來些許不便，但仍抵擋不住民眾對未來捷運宅的追捧，據台灣房屋集團趨勢中心統計綠線近一年房價漲幅最多前五大站區，前三名均位於八德區，最高漲幅王是G04大湳站，單坪房價成長近一成八！居次的G01八德站，房價也漲了14.4%，G02建國站緊跟在後則以14.3%的漲幅居第三名。

從綠線路網所及行政區進一步分析，各行政區當中，以八德區表現較為強勢，台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧指出，捷運議題發酵，最直接受惠的就是桃園區、八德區與蘆竹區；桃園區由於一直都是房市熱點，房價也處於相對高水位，故漲幅較不明顯，而八德區則因2字頭房價相對誘人，買盤凝聚力強，所以近一年來房價大幅補漲。

江怡慧分析，最高年漲幅冠軍達到近一成八的G04站，坐落八德最熱鬧的大湳商圈，商圈周遭不僅有大湳森林公園、大湳市場、國民運動中心等設施，且未來G04站還將與北捷三鶯線延伸段交會，加上市府預計在站體周圍，開發總產值達35億元的捷運聯開大樓，因此區域房市可望在豐富利多加持下，爆發十足潛力。

同樣漲幅接近一成五，不分軒輊的G01與G02站，都位處八德擴大重劃區內，台灣房屋興豐直營店店長崔文翔表示，從桃園不動產e指通來看，2021年重劃區內的新大樓，平均成交單價21.2萬元，5年以上中古大樓則是19.3萬元，房價相對親民；且重劃區內有10餘座公園，綠覆率高，居住氛圍佳，交通機能也十分完善，透過國道2號、國道3號，南來北往相當便利；而展望未來，重劃區還有綠線的中壢延伸線、大溪延伸線等遠景可期，後續也有青少年活動中心、非營利幼兒園、公托中心等建設，因而受到許多自住客青睞，為房價注入上漲動能。

江怡慧表示，捷運綠線行經的桃園與八德兩地，都是桃園市發展成熟的核心地帶，近年更明顯受捷運開發帶動，人口進一步湧入八德區與桃園區，再加上兩地近交流道，南來北往交通便捷，對脫北者及北漂族都很有吸引力，未來捷運綠線開通後，想必更是錦上添花，因此房地產發展備受矚目。

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