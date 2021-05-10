監察院今日公布最新公務員財產申報資料，促轉會主委楊翠在一年內存款增加20萬餘元，債務減少151萬餘元，另新購1輛63萬元汽車，申報財產約增加235萬元。

促轉會成立於2018年5月，首任主委為前綠委黃煌雄，而2018年9月，當時促轉會副主委張天欽一席「東廠說」，引起外界議論，黃煌雄為此於2018年10月請辭，並由楊翠代理主委，至2020年5月，楊翠真除為促轉會主委。

藍委吳怡玎過去曾指出，促轉會主委的月薪是19萬，而促轉會每年光是人事費就要2699萬。若加上行政機關固定年終1.5個月，以13.5月計，楊翠年薪達256.5萬。

楊翠在2019年11月所申報財產資料顯示，共有8筆存款，總金額為81萬餘元，債務2筆，共278萬餘元，並有1輛在1998年時，以40萬購入的福特1300cc汽車。

根據監院公布最新2020年11月財產申報資料顯示，楊翠的8筆存款金額共102萬餘元，債務1筆，共126萬餘元，並在2020年以63萬購入1輛國瑞1800cc汽車。

與上一期財產申報資料相比，楊翠存款增加20萬餘元，債務大幅減少151萬餘元，若再加上63萬新購汽車，總財產增加約為235萬元。

(中時 )