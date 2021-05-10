談戀愛最怕遇到遊戲人間的渣男，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，雙魚座、巨蟹座、金牛座、射手座的男人玩弄感情的手段非常高明，被他欺騙感情的女人明明知道他不好，卻還是深陷其中，無法自拔。

▍1.雙魚座

一提到渣男，雙魚座必須上榜，雙魚容易出渣男，而且手段都很高明，他們浪漫、多情、溫柔、體貼，讓女生愛上就立刻深陷，防不勝防。

他會讓你覺得他渣完全不是他的錯，純粹是因為心太軟、人太善良，會讓你覺得他對你不專情不是因為他渣，而是因為你不夠好，甚至有的時候你明明知道他很渣，還忍不住要被他吸引，實在太可怕了。

▍2.巨蟹座

巨蟹座的渣男常常玩弄感情而不自知，自己還堅決不承認、不相信自己是渣男。他最厲害的地方就是心思細膩、非常懂得每個女生的弱點在哪，把對方吃得死死的，等到發現時早就深陷其中無法自拔。

他總能帶來一種錯覺，他對你的好是全世界獨一無二的，對你的體貼讓你覺得此生只有他會如此對你，實際上他愛的人多如過江之鯽，只要你不發現，那他就是全世界最愛你的，他在付出愛的時候是世界上最溫柔、最完美的，渣的時候是全世界最無情、最令人痛心的。

▍3.金牛座

金牛不渣則已，一旦渣起來就不可收拾了，他們渣得非常理智、清醒，把一切算得明明白白，把你玩得心甘情願。

他能表現得非常完美，對你溫柔體貼，在你的朋友，甚至父母面前都表現得非常好，一旦你們吵架，其他人都會覺得是你在欺負他，非常會收買人心。哪天你們分手了，大家也覺得是你不夠珍惜，千錯萬錯都是你的錯。

▍4.射手座

射手男本來就是浪子，他愛你時候就是深情專一，不愛你時就是貨真價實的渣男，他不以渣為恥，反而以此為榮。

他多情又瀟灑，浪漫又隨性，你想征服他，他卻想要征服世界。更可怕的是，即使他渣，你也很難恨他，甚至還對他有一些不捨的情愫，這就是他的厲害之處，讓你愛又恨，恨又捨不得，愛又得不到。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)