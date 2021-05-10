立榮航空1架班機原定今（10）日上午從松山機場飛往南竿，卻在準備降落南竿的過程中疑似1顆輪胎爆胎、另一顆落下，因此緊急重飛但仍無法降落，因此返回松山機場緊急迫降，目前消防人員也緊急出動待命，詳細情況還在釐清。

立榮航空降落南竿爆胎1輪掉落 緊急飛返松機迫降人機均安。(翻攝自PTT)

民航局長林國顯證實，立榮航空B79091航班原定上午從松山機場飛往南竿，卻在準備降落時撞到右邊跑道，右輪有異物，造成3、4號主輪受損，要求飛回松山機場順利降落。目前機上70人平安。運安會表示1小時前已經派員前往松山機場，等現場有更確定的資料才能確定是否立案調查。

立榮航空今(10)日表示，該架ATR72-600型航機執行松山-南竿B7-9091航班任務，班機原訂8點30分起飛，但因南竿當地天候因素，延至9點27分自松山機場起飛，10點07分於南竿機場執行落地程序時，發生右側主輪爆胎，機長立即依標準作業程序執行重飛返回松山機場，並由相關部門通報民航主管機關。

該架飛機已於上午11點7分平安降落松山機場，機上飛行員2名、空服員2名、70位乘客人機均安，事發原因將配合相關主管機關進行調查，立榮航空對於此次異常事件造成旅客不便深感抱歉。

(中時新聞網)