立委吳怡玎。（林至柔攝）

陸委會副主委邱垂今早在立法院內政委員會就「美中衝突加劇下的台海情勢發展」進行專題報告並備質詢，立委吳怡玎質詢時表示，日前勞動部發函、陸委會要求人力仲介（人力銀行網站）不准仲介台灣人才去大陸，不准刊印，但在網路時代，這禁令效用有多大？是否應該反思是否台灣就業薪資、環境等條件留不住人才？邱垂正表示，兩岸條例三十四條，商業行為，從事兩岸人力仲介是屬於禁止項目。

吳怡玎表示， 勞動部日前發函要求人力銀行全面下架大陸地區工作的職缺，陸委會也響應，此舉效益有多大？現在是網路的時代，若真要赴陸工作的台灣人才，會因此項規定就不到大陸工作嗎？只能防堵公開的，獵人頭公司找人才並不是公開的，政府應該檢討現在國內的工作環境、薪資待遇等，反思本質上的問題，為何留不住人才？而不是做做樣子禁止大陸刊登徵才活動，不好好改善台灣勞工本質的問題。

邱垂正表示，理解環境本質上的問題，但依照兩岸人民關係條例第34條規定，「未經許可之大陸地區勞務不得在台灣地區從事廣告活動」、第35條「從事台灣地區人民赴大陸地區就業之人力仲介業務列為禁止項目」，不過，經過經濟部投審會認證的到大陸投資的台商，就可以在台刊登徵才資訊。

而對於海基會董事長人選仍未定，吳怡玎質疑，難道海基會董事長不重要嗎？為什麼至今仍是代理？邱垂正回應，政府很重視海基會，但目前還未有新任海基會董事長。

對於我方駐港人員只剩八位，且今年內簽證全部到期，邱垂正表示，我方將堅持到底，繼續向港方申請工作簽證，並呼籲港方回到2011年，台港設立辦事處時的簽署共識。我方駐港人員都按照共識內容來工作。吳怡玎表示，「希望我方駐港辦事處不會今年終就關門」。

(中時 )