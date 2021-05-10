台中市110年1至4月行人發生死亡交通事故計9件，造成9名行人死亡，雖肇責不一定都是行人，但為保護自身通行安全，仍應提升風險意識。經分析行人常見不正確穿越道路的態樣，包括行人未走行人穿越道、紅燈穿越道路、路段中未注意左右來車橫越道路、路口斜切穿越道路等；台中市長盧秀燕也重申：酒駕零容忍，取締無假期。

為深植行人正確過路口習慣，台中市警察局交通警察大隊結合第一分局，特別拍攝行人如何安全過馬路的交通宣導微電影，宣導行人及用路人如何正確的通過馬路，情境包括：

1、學童嬉戲穿越馬路。

2、長者紅燈違規穿越馬路。

3、機車未禮讓行人。

4、未依規定行走行人穿越道。

交通警察大隊表示，行人交通宣導微電影中，行人年齡下至學童，上至長者，除教育正確過馬路方式外，也是想表達不管是家中的小孩還是年長者都會在道路上行走，因此除多加關懷與灌輸正確觀念外，也呼籲駕駛人行近行人穿越道或左轉彎行經斑馬線前，應確實減速注意路況，左轉彎前擺頭繞開車內A柱死角察看，確認周遭沒有行人後才通行，多點耐心停等，保護行人用路安全！

(中時 )