真是丟臉丟到自己國家去！日前，一名以交換學生身分來台的外籍男子（以下化名約翰），好不容易出國念書卻不好好學習，偷偷闖入校內女廁，趴在地板上，從底下門縫偷看女學生（以下化名小美）上廁所，嚇得小美當場哭著奪門而出，通報警方處理。對此，台中簡易庭審理後，判約翰應賠償花花51900元。

根據判決書指出，約翰與小美素未謀面，豈料男方卻心生歹念，趁女方如廁時埋伏在廁所外，待裡頭只剩小美一人後，便闖入趴在地上，透過門下的縫隙窺視其私密部位，以及整個如廁過程。此時，小美因聽聞門後有異常聲響，趕緊側身一看，才驚覺底下冒出男子的手掌跟頭髮，遂趕緊開門查看，花容失色的逃出。

小美開門後，已經起身站在門後的約翰，僅以眼神直視的用英文說了一句抱歉，接著火速逃離現場，讓驚慌失措的小美更到感加羞憤，所幸約翰整個變態行徑全被廁所外的監視器錄下，不過他到案後斯毫無悔意，繼續辯稱「我以為女廁所沒有人，所以我就進去拿東西，進去廁所後發現有人在上廁所，因此起了好奇心，我就趴下去想要看女性如廁，但是還沒看到就被發現了。」

對此法官在審理後認為，約翰的犯行已造成小美精神上嚴重創傷，影響到其人格尊嚴、學習和工作表現等方面，害得小美迄今都心有餘悸，不敢再一個人獨處，甚至還尋求專業醫師的協助，所以判處約翰應賠償小美新台幣51900元。

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(中時新聞網)