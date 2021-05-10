受到國際廢鋼和鐵礦砂原料價格大漲影響，豐興(2015)10日宣布，調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸漲300元和500元，其中鋼筋為連續七週漲價，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為11,600元，鋼筋每公噸牌價為21,500元，型鋼每公噸維持25,400元。

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(工商 )

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