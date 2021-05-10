美國廢鋼原料大漲 豐興連七週調漲鋼筋價格 11:452021/05/10 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼和鐵礦砂原料價格大漲影響，豐興(2015)10日宣布，調漲本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸漲300元和500元，其中鋼筋為連續七週漲價，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調漲後，廢鋼每公噸收購牌價為11,600元，鋼筋每公噸牌價為21,500元，型鋼每公噸維持25,400元。 鈞興-KY客戶拉貨強勁 4月營收續創單月新高 鋼價強彈帶動鋼鐵類股狂飆 美銀示警泡沫 (工商 ) #豐興 #七週 #依序 #美國 #廢鋼原料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 葉獻文專欄－財報亮麗外資回頭 台股後市佳 04:102021/05/09 財經要聞 張愛雅 小細節裝質感 07:552021/05/08 娛樂 51歲老傳產股價漲逾6成 從環保球衣到特斯拉都抓住趨勢風口 08:302021/05/09 財經 鋼鐵類股火熱 美銀：泡沫浮現 04:102021/05/08 全球財經 散戶注意！外資要大幹一場 這些斷頭股成下一波賺錢股 20:262021/05/09 財經 中華電信 MOD app改版 25000＋小時強檔影音帶著走 09:272021/05/09 科技 夢蝶全集問世 周公也愛去MTV看片 04:102021/05/08 焦點要聞 運價不同調 美西航線跌逾8％ 美東漲9％ 04:102021/05/08 財經要聞 《商情》需求強勁 拉抬鐵礦石價格攀高 10:522021/05/10 財經 《半導體》訂單旺、銅價飆 長科＊暫停接單與客戶協商報價機制 09:272021/05/10 財經 原物料短缺 衛生紙漲價 22:322021/05/09 財經 財經熱門新聞 13檔三率三升 法人買 - 財經要聞 - 工商時報 《半導體》智慧機市場傳雜音 聯發科千元飛了 - 財經 - 時報資訊 台幣升勢壯 27元成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 鋼價暴漲3倍驚見烏雲？專家：小心鋼鐵股 - 財經 金控4月淨利 看逾400億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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