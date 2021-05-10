當沖交易稅減半是否應繼續延長？金管會主委黃天牧10日表示，四年前是因為股市量能不足，因此建議當沖交易稅降到0.15％，四年之後，則是因為投資人已習慣這樣的交易成本，股市制度，尤其是稅制討論要慎重，金管會是建議延長降稅，但黃天牧強調，這政策可由各界討論，且要送行政院、立法院作最後決定。

立委林德福在財委會質詢時指出當沖降稅引發各界不同意見，詢問黃天牧現在市場上的當沖交易究竟是避險還是投資套利？

黃天牧回應，投資人的動機，他不清楚，但目前當沖數字都還算正常，他同時強調「套利本來就是人性之一，也是資本市場允許」，且黃天牧表示，當沖還需要專業，要能買在低點、賣在高點，才能獲利。

對於林德福詢問若要取消當沖降稅，要在牛市還是熊市時才是最佳時機？

黃天牧亦回應，何時是最佳時機他無法確定，但台股目前有資本面與基本面的動能，交易量亦比四年前高，當沖降稅的確已達到四年前的政策目的，讓台股價量都已不同。

黃天牧強調，資本市場任何制度調整，尤其是稅制，是特別敏感的事，都要非常慎重，金管會只是提供建議，最後仍是要財政部作最後決定，金管會在討論過程中會去說明、參與討論，最後仍是要送行政院及立法院審議。

(工商 )