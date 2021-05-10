上海復星醫藥集團周日晚間公告稱，控股子公司復星醫藥產業擬與德國BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的當地化生產及商業化。

復興醫藥公告稱，雙方將分別認繳合資公司註冊資本的50％，其中復星醫藥產業擬以現金及或有形或無形資產（包括廠房及生產設施等）作價出資合計不超過1億美元；BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。

公告指出，合資公司在展開mRNA新冠疫苗的商業化生產之前，應當具備符合要求的生產設施、取得相關的生產許可並獲得產品的上市批准等；合資公司實現本次合作目的商業化生產的時間，尚存在不確定性。

另外，復星醫藥產業獲BioNTech許可的候選mRNA新冠疫苗之一BNT162b2於大陸境內（不包括港澳台地區）尚處於II期臨床試驗階段，能否獲得上市批准、獲得上市批准的時間等，存在不確定性。

(旺報 )