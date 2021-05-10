能率集團旗下IKKA-KY(2250)採競價拍賣方式承銷，5月11日開始投標。競價拍賣從5月11日起至13日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為66.09元，每標單最低為1張，最高455張，價高者優先得標，並於5月17日上午10點開標。

IKKA-KY主要業務為新能源車及電動車精密塑膠零組件製造，主力產品為電裝產品及電子手煞車（EPB）等，供應日本住友電裝、AISIN等著名日系一階供應廠，最終銷售給日本三大車廠，其中豐田（Toyota）占比超過一半。

在一片車用晶片荒中，豐田（TOYOTA）仍保有充足關鍵車用零組件，2021年3月銷售量大幅成長，連帶為IKKA-KY第1季獲利帶來亮麗成績單，單季每股盈餘2.37元，已達到2020年全年美股獲利5.2元的46％；4月營收持續維持高點，單月營收3.06億元，較去年同期2.55億元，成長20％。

在此波車用晶片缺貨風潮中，豐田（TOYOTA）因供應鏈管理得宜，除無斷鏈風險外，並加速擴張，除已於2020年銷量超越福斯，奪回全球銷量最高汽車製造商寶座；且根據《日本經濟新聞》報導，豐田汽車2023年3月止2022年計畫總計在全球生產1040萬輛掛上豐田和LEXUS品牌的車，這將是豐田汽車產量首次突破1000萬輛；加上豐田（TOYOTA）也於上月於上海正式發表「bZ4X」純電SUV，正式進軍電動車市場。顯示豐田（TOYOTA）準備跨入電動車時代之際，也將持續保持龍頭地位，IKKA-KY今年營運表現可期。

(時報資訊)