美國貨櫃廢鋼報價上漲，澳洲鐵礦砂續揚至新高價，國際原料成本續增且市場需求續強，豐興(2015)今日開出本周盤價，再開高，廢鋼再漲300元，鋼筋續漲500元，鋼筋為連續第七周漲價，累計漲2700元。

國際鋼鐵原料價格攻高，豐興今日隨勢開高盤；其中，原料面的廢鋼漲300元，為每公噸1萬1600元；鋼筋調漲500元，為每公噸2萬1500元。型鋼產品平盤，持平於每公噸2萬5400元。

回顧上周，隨著國際原料價格穩在高檔，上周豐興全面開高盤，廢鋼漲200元重回漲勢，鋼筋續漲400元，型鋼基價上漲600元；本周隨著國際原料價格走高，豐興廢鋼再漲300元，累計連二周共漲500元，若從4月開始計算，廢鋼累計漲1500元。鋼筋本周續漲，為連續第七周漲價，累計漲2700元。

國際原料行情續揚，日本2H廢鋼報價持平為每公噸460美元高檔，美國貨櫃廢鋼報價漲15美元為440美元，澳洲鐵礦砂由每公噸186.45美元大漲至212.75美元。

豐興本季隨著鋼筋價格逐步回升，可望逐步改善利差，且在型鋼、棒線價格趨漲且出貨持續增溫，法人看好公司第二季營運續旺，第二季EPS有望優於第一季的1.16元。

(時報資訊)