由於在部分日立列車上發現裂縫，被迫收回部分列車車隊服務，英國政府在周日要求鐵路營運商，必須緊急公布如何處理服務中斷的情形。

針對日本日立的800系列列車進行的檢查，發現在部分列車的底盤出現裂縫，促使包括第一大西鐵路(GWR)和倫敦東北鐵路(LNER)等鐵路營運商將該型列車撤離服務。

鐵路部長Chris Heaton Harris指出，已經指示制定緊急計畫，確保鐵路服務能夠儘快安全地恢復。

日立向乘客和營運商表示歉意，表示作為預防措施，列車已經撤下。

在倫敦和英格蘭西部和威爾斯之間提供營運服務的GWR表示，已經取消大量的服務，預計未來一周將持續出現干擾。

經營英格蘭東部和東北部城市，以及蘇格蘭地區營運的LNER表示，希望民眾不要在假日出遊，並承諾辦理重新訂票或退票。

鐵路部長則警告乘客服務中斷可能持續一段時間，呼籲鐵路營運商組成巴士或汽車的替代服務，以緩解此一問題。

(時報資訊)