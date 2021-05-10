「刪Q總部」罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟，提議領銜人楊文元今天將造冊3萬2310份聯署書送交台中市選委會審核。（陳淑芬攝）

【LIVE直播】歷經59天努力不懈 罷免陳柏惟二階今遞交

「刪Q總部」罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟，提議領銜人楊文元今天將造冊3萬2310份聯署書送交台中市選委會審核，他說，接下來的40天審核期間，將陸續再將手中約7千多份造冊完成，「這一路走來，真的不簡單」，如果第二階段過了，呼籲選區民眾要勇敢站出來，中華民國建國百年來最重要的民主運動就是這一次， 並對陳柏惟喊話：「面對百姓問題，不要一再抹黑」。

楊文元說，感謝志工及支持民眾在最後的兩星期，走上街頭及市場募集連署書，衝上約1萬份，因為造冊需要花費很長的時間，在有限的人力及資源下，評估後先將3萬多份聯署書送交審核，接下來的40天將陸續把手中的7千多份造冊完成。

「這一路走來，真的不簡單！」，楊文元一再感謝支持得志工及民眾。他說，一路走還遇到很多壓力及抹黑，但是因為大家的幫忙努力走上街頭澄清，讓很多志工及路見不平的民眾自動自發地去選區鄉親募集連署書，所以才能這麼快衝破及突破門檻。

若罷免案第二階段順利過關，是否期待能搭得上國民黨的「反萊豬」、「公投綁大選」公投案？楊文元強調，對於後續的規劃及計畫還沒想那麼多，相信中選會一定是福國利民， 讓人民很方便，因為日期如何訂不是「刪Q總部」可以決定的。

「刪Q總部」3月13日起啟動罷免案第二階段，規定須超過2萬9112份連署書才能達到門檻，總部力拚60天內、5月12日前達到4萬份，目前募集達4萬多連署書，今天造冊3萬2310份送台中市選委會。

(中時 )