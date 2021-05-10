國防部長邱國正今（10）日赴立法院外交及國防委員會，就「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」進行專題報告並備詢，被問到是否可在國產豬肉供應無虞的情況下，全部使用台灣豬，邱國正表示「我不願意做這個承諾」，並解釋原因；而針對衛福部第七類對象接種COVID-19疫苗，是否會去施打，邱國正則未正面回應，僅說會做衡量。

國民黨立委江啟臣質詢時問道，是否可以在國產豬肉供應無虞的情況下，全部都用台灣豬？邱國正回說，「我不願意做這個承諾」，並解釋，因國軍各單位食材都有成立委員會、各單位需求，自己無法主導。

江啟臣對此表示，既然沒有辦法承諾的事情，教育部也是這樣，因為政府不敢承諾、不願意承諾。邱國正強調，不是不願意承諾，就是按照合約講的「優先使用國產豬肉」，是不是就是一個承諾呢？江啟臣則不願意再辯論此事。

國防部長邱國正今赴立法院備詢。（劉宗龍攝）

接著江啟臣提到，衛福部今起開放第七類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員），以及第八類對象（65歲以上長者）接種COVID-19疫苗，並詢問邱國正是否施打。

邱國正表示，今天到立法院備詢，怎麼去打（疫苗）？江啟臣追問，「那你要不要打？」邱國正回說，會做衡量，並似乎急著解釋原因。江啟臣見狀表示，部長，你在緊張什麼？我只是在問你，你只要照實回答有或沒有就好了嘛。邱國正解釋，「我沒有在緊張，有或沒有，我在說明理由。」

此外，江啟臣也問道，國軍對於疫苗接種假要怎麼安排？目前有多少人登記要施打？比例多少？國防部人員回應指出，今天才開始施打，目前專責的各醫院統計大概都有100多人登記，之後每天都會統計；至於休假，比照CDC規定辦理，在不影響戰備輪替的狀況下，接種後有不舒服可以請假，從接種開始到次日的24:00可以請假，請假期間不支薪。

(中時新聞網)