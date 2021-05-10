營造業是高風險的行業，向來是勞動檢查及降災的重點，尤其是公共工程，更應為民間工程之表率。臺北市政府勞動局長陳信瑜表示，這一年多來，公共工程除採勤查慎罰之政策外，並藉由聯合稽查、輔導、宣導、教育訓練及橫向聯繫機制等作為，督促主辦機關、監造單位及承攬廠商做好職安管理工作。去年本市轄內公共工程職業災害死亡人數為1人，已創近5年新低，相較前年死亡人數8人，降災幅度達87.5％，顯示降低公共工程職災已達初步成效。

日前有媒體報導，北市重大公共工程，今年1月光是市府自己的工程，已有34件違法，竟占所有公共工程八成。因該數據僅呈現單1月份狀況，且未就本府工程之占比予以比較，未能反映真實狀況。為使關心此議題的市民瞭解本府對職安工作的努力，特說明如下：

依行政院公共工程委員會110年第1季公告金額(100萬元)以上在建工程標案資料，本府所屬公共工程件數占本市轄內所有公共工程(包含中央及地方之機關、學校及公營事業等)之比率約55%。但因本府發包之工程多有重大工程，如捷運、橋梁、市場、社會住宅等新建或改建工程，其採購金額較高，相對工期、規模及風險亦較其他公共工程為高；以決標金額統計，本府所屬公共工程採購金額占本市轄內所有公共工程之比率約78.3％，應以此為計算基準。

而臺北市勞動檢查處對本市轄內公共工程皆予列管及加強勞動檢查，統計自2020年1月1日至2021年3月31日止，依勞動檢查法予以停工處分之公共工程件次，本府工程約占66.7％；而違％職業安全衛生法遭移送裁處之公共工程件次，本府工程約占74.5％。是以前述工程規模及金額而言，本府工程之承攬廠商違反勞動法規比率低於78.3％，相較其他公共工程為低。

勞動局長陳信瑜表示，降低職業災害及維護勞工生命安全與健康，一直都是本府所重視與關心的課題，未來仍將採行「宣導、檢查、輔導」作法及創新作為，以強化公共工程施工安全衛生自主管理能力，提升職業安全衛生水準，並持續與本府工程主辦機關合作，以源頭管理方式降低公共工程施工風險，避免職業災害發生。

(工商 )