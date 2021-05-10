台鐵問題何去何從？對此前閣揆，現任新世代金融基金會董事長陳冲建議，問題不僅在於是否公司化，陳冲分析，公司化只是起手式，下一步更重要，民營化旨在解除束縛，未來策略很關鍵，如能一併解答公司化後下一步的整體規劃，才能得到Stakeholders對公司化的支持。

陳冲回顧當年，2004年7月他轉任合作金庫董事長，當時合庫剛完成公司化，正面臨then what，公司化之後該如何的問題。一個公股占72％又不願增資的銀行，面對同業海外拓點，而自己實質資本適足率不到6％，應如何向資本市場籌措資金，於是擬定內生式、併購式、聯盟式三種併行的策略，先後進行上市、民營化，員工認股70億、合併農銀、與法商策略聯盟、現金增資44億等步驟，壯大規模，獲利倍蓰，2006年12月行政院宣布他去職，共計兩年六個月，已達成資本適足率國際化的目標。台鐵如今提出三年公司化的目標，應該再思考公司化之後該用何種策略營運。

他也建議，如今對台鐵問題，各方應坐下來，務實臚列財務業務應興應革事項，再加歸納整理，特別是有關台鐵角色定位、釐清路線、組織改造、行車安全、健全財務等，包括對台鐵訂定特別條例，對這些問題作完整的處理。

陳冲認為，可參考公營銀行管理法草案，另對台鐵訂定特別條例，就其管理、人事、預算、審計等擺脫公營束縛的應興革事項，在法律中作特別規定，否則公司化、民營化等只是空洞化的口號。

陳冲說，太魯閣號事故發生後26天，新任交通部長在各界期盼下，喊出活化資產優先的口號，過三日卻又在立法院，脫口而出公司化為優先的目標，府院、黨政、勞資各有不同意見，導致交通部也舉棋難定，而近一個月來，公司化、企業化、民營化這些熟悉卻又陌生的名詞，交互出現，其實在過去的30年，金融界已不乏可以借鏡的經驗。

陳冲回顧，30年前為因應新銀行的開放設立，強化公營銀行競爭力，當時在憲法增修條文中加入第10條，特別對公營金融機構，揭示「企業化」經營的原則，條文中並言明得以法律對機構的管理、人事、預算、審計等為特別的規定，所以企業化早就是公營事業經營的原則，還有憲法作後盾。只是立法院，唯恐失去掌控，不論黨籍，都不願買單，儘管當時財政部提出公營銀行管理法草案，捧出憲法為護身符，立法院連進入審查程序都有困難，幾次闖關，最後功敗垂成，歷任部長不敢再自討沒趣，憲法增修條文第十條自此供奉在祭壇上竟達30年，所以台鐵要進行「企業化」，早有前例可循，但其後的「牛肉」何在，才是重點。

(工商 )