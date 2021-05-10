觀察近一年各主要投資級債券表現，整體來看漲幅皆在5％以上，其中又以金融次順位債表現最為吸睛，指數近一年漲幅近12％，不僅是主要投資級債中唯一漲幅高於一成的券種，更是今年來唯一維持正報酬的類型。

投信法人表示，在聯準會（Fed）一再重申貨幣寬鬆政策立場，其他主要央行也還維持低利環境不變，市場持續追尋收益來源，金融次順位債的高息特性料成為資金追逐目標，加上近期金融業財報良好，提供產業基本面利多，且金融次順位債擁有信評優勢，適度配置有助滿足收益、資產品質、產業布局等投資目標。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，目前FOMC會議按兵不動，主席鮑爾會後聲明顯示，儘管經濟、就業指標出現增強，惟距離完全復甦仍需時間，淡化通膨升溫壓力，重申政策寬鬆立場。此外S&P 500 已近半數企業公布財報，其中金融業的獲利成長率格外亮眼，隨疫苗加速施打、紓困案成效浮現，未來三季經濟及企業營運可望持續復甦，只要是通膨溫和走升，資金面仍有利於具有高息收、投資等級層級的金融次順位債券。

徐建華指出，從產業本質來看，金融業向來是經濟火車頭，具有長期獲利穩健特性，特別是銀行業在經過金融海嘯後，體質大幅提升，即使面臨疫情帶來的景氣影響，及Fed嚴格的壓力測試，仍有高達90％維持投資等級的信評認證。

金融次順位債的發行機構多為成熟國家大型金融機構，企業體質無虞，享投資級信評，加上擁有近3.9％的殖利率，在主要投資級債中最具收益吸引力，可望持續吸引追求收益並訴求穩健配置的資金進駐，不失為現階段穩健布局投資優選。

(工商 )