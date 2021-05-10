台股指數在連續六周上漲後，邁入5月第一周，台灣爆發本土案例，市場恐慌引發連續大幅修正，短短三天回檔高達千點，大部分個股修正接近二成，基本面並無生變，緩漲急跌屬於多頭行情中的正常波動，中長期趨勢仍偏多方，逢回可採單筆分批或定時定額方式布局，台股長線多頭格局不變。

統計近一個月加權指數、店頭及電子指數漲跌互見，表現分別為0.61％、-5.31％、-3.88％，觀察國內一般台股股票型基金近一個月表現，共有6檔基金交出5％以上報酬率，包括群益長安、群益馬拉松、保德信新世紀、匯豐成功、日盛精選五虎及安聯台灣大壩-A類型，在震盪盤勢中仍能穩健成長。觀察資金行情未退，指數創下新高後震盪，台股後市仍可期，建議可透過台股基金，克服追高殺低慣性，掌握今年台股行情。

日盛投信表示，全球股市表現持穩，但台股受到台灣新冠疫情擴大造成市場信心不足，恐慌性賣壓出籠，表現偏弱。但仍可見到買盤敲進近期跌深的績優生，代表市場對優質個股逢低承接意願強勁，台股雖因成交量能連續放大導致震盪劇烈，多方態勢仍然主導盤勢。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘指出，這波台股下跌主要為新冠疫情擴大所致，並非基本面生變，近期台灣經濟數據持續強勢，基本面利多不斷。繼國發會預測今年台灣經濟成長率上看5％，主計總處最新數字的今年經濟成長率預估值上調至5.23％。第一季經濟成長率突破8％，主因國內產能擴增及積極投資態勢延續、商品出口及投資表現，遠優於預期。民間消費如預期結束去年連續四季負成長，轉正成長2.08％，經濟持續上升軌道。

陳思銘分析，4月出口訂單暢旺，企業獲利持續上修，整體基本面無虞，且美國景氣復甦確立，及聯準會（Fed）維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，有利多頭行情延續。台股震盪整理後仍將有向上攻堅機會，今年仍看好多頭表現。

(工商 )