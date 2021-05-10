美股企業財報持續公布中，根據金融資訊服務機構Factset的統計，S&P500大企業中，已有六成公司公布今年第一季財報，其中有86％企業獲利表現優於預期、78％的企業營收表現優於預期，預期今年第一季S&P500大企業可望繳出獲利年增長45.8％的亮眼成果，預估值較3月底的23.8％明顯上調，個別產業來看，非必須消費和金融是獲利年增率預估最為強勁產業，分別近181.6％和133.7％。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，隨著疫苗施打作業持續進行，政府紓困到位，美國經濟穩健復甦態勢不變，近期美國公布經濟數據多表現優異，製造業PMI數據穩於50之上，就業數字也持續改善，3月非農就業增加91.6萬人，為去年8月以來最高，失業率持續下降至6％。最新公布的4月ADP小非農就業報告，私營部門新增就業74萬人，創7個月來新高，顯示就業市場回溫，消費動能亦持續加溫，3月零售銷售月增9.8％，創十個月新高。

企業獲利同樣表現亮眼，第一季來看市場預估獲利成長率上看45％，顯示美國企業經營及獲利能力不俗。基本面及獲利面的支持下，加上聯準會（Fed）維持寬鬆環境及市場流動性，仍相對有利於美股後市表現。產業看好景氣復甦受惠族群、軟體、電子商務、半導體、工業等可持續關注。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹指出，美股第一季財報當中，金融股財報表現令人眼睛為之一亮，後市來看，隨著美國經濟復甦，殖利率曲線趨陡有助銀行業獲利、放貸活動可望增長，有助銀行業營運，以大型銀行為主要發行機構的特別股，也可望因此受惠。除產業基本面向好外，特別股還具有高息收且低存續期的特性，在主要投資等級信評的固收資產中更具配置優勢，有助持續吸引市場資金目光，表現仍不看淡。

(工商 )