國軍爆2月就開始吃美豬！ 國防部認了「去年就簽約」合約到2022年

國軍左營副食供應站採購外包裝標示為「台灣豬」，內容物卻標示為「美國豬」，引發關注，國防部長邱國正上午表示，國防部要求「萊克多巴胺絕對是零檢出」，也將副食產地來源交待得清清楚楚，不可能讓自己的子弟兵食用有問題的食材，不會在這方面故意放水，這是違法的，「我願接受法律的審視」。

立法院外交及國防委員會今進行「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」專案報告。邱國正說，這分報告是他親自主持的，目的就是把食安說得清清楚楚。

國民黨立委江啟臣則要求邱國正是否能承諾不吃美豬，只吃國產豬，邱說，他不能承諾，他的承諾優先使用國產豬。

不過，邱國正也強調，面對這項議題，軍方嚴陣以待，照顧官兵是國防部任務之一，會格把關，合約內訂得很清楚，宣告用原產地的豬肉在副供站銷售，對外來豬肉，有一定規定，但國防部不可能違反法規來滿足某方面論調。

(中時 )