温嵐踏出隔離酒店時與防疫人員合影。（嵐圖提供）

温嵐上月赴大陸為新專輯進行最後階段的錄音工作，5年沒發片的她，面對歌迷聲聲盼，選在母親節前夕搶先推出新單曲〈如果你在我身邊〉，錄製這首歌時，她想起外婆、舅舅和表弟等已不在人世的親人，3度淚灑錄音室，温嵐說：「在錄音室腦海中浮現很多逝去親人的畫面，小時候大家常在一起家族聚會，長大後反而因為工作關係，很少時間跟他們相處，所以唱這首歌的時候，內心有很大的失落感與不捨，如果時光能倒流，希望多陪伴他們。」

她此行預計在大陸待上半年，上月飛上海隔離，不只在機場為她做核酸檢測的工作人員是多年粉絲，連在隔離酒店辛苦工作的防疫人員，也都等著她出關，直到她正式踏出酒店大門那一刻，大家站成一排與她合照，熱情的温嵐當場清唱〈夏天的風〉給他們聽，謝謝他們14天來的照顧。而前來接她的唱片公司同事還準備一束花，讓温嵐笑說：「我原本還以為怎麼會有人來防疫酒店求婚，原來是迎接我出關。」

目前她已飛抵北京，正式開啟戰鬥模式，首要任務是先找到「家」，温嵐說：「因為要長住一段時間，公司正在積極物色房子，因為老闆很在乎風水好不好，已經看了10間房，希望一切順利。」昨母親節她不忘透過視訊祝在台灣的媽媽母親節快樂，並且再次提醒所有親人和歌迷朋友：「做好防疫，保護好自己，我也會好好照顧自己。」

(中時 )