富邦悍將將在5月22、23日舉辦「悍將中學」主題日，首日賽後將邀請「金曲最佳新人」ØZI帶來多首熱門動聽歌曲，23日則邀請到《聲林之王2》冠軍得主艾薇和大家歡度最狂夜晚。

年度盛典「悍將中學校草選拔」今年邀請班上的各科小老師競選，他們不僅是老師的得力小助手更是大家心目中的帥氣指標，六位超強候選人分別是樣貌出色的左心房守護法「美術小老師」、今年轉到三年四班的壘包精算擔當「數學小老師」、精通舞蹈的森林之王「生物小老師」、來自墨西哥但口頭禪卻是「妹啊水喔」的「國文小老師」、總是用花言電眼牽動你心的「音樂小老師」，以及不只是霸氣終結者還是天菜主廚的「家政小老師」，第四屆悍將中學校草將於23日賽前揭曉。

今年有許多精彩有趣的課後活動，MyMusic「同學報馬仔」用音樂傳聲筒開啟回憶序曲、myVideo結合消防職人劇《火神的眼淚》用噴球槍相約「揪伴打球趣」、mySports要和大家一起當「班級值日生」打板擦、《英雄聯盟：激鬥峽谷》邀你拍照為「青春留記憶」、「下課邦我買」myfone購物邀你呼朋引伴去血拼，精彩有趣的課後活動等著大家來體驗。

另外悍將APP限定活動將邀請學長與你共度課後時光，像是22日的【校草簽個名】專屬簽名會；23則可透過199點報名參加【勿忘影中人】學長合影會，同學們心中的天菜學長將穿上制服現身，邀請20位幸運同學一起拍照留下校園回憶。

(中時 )