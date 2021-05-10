國中會考將於15、16日登場，新北市交通局表示，因應防疫，新北29所考場不開放家長陪考，部分考場周邊紅線僅開放供家長臨停接送，交通局已通告公車業者加密發車班次，請考生多利用大眾運輸前往考場。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，考量有些家長、考生不熟悉考場路況、需要接送，經會同警察局評估考場周邊道路交通狀況後，開放部分考場周邊道路紅線臨停，人行道則開放機慢車停放，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間；不過在路口10公尺內、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所仍禁止停車。

考場開放紅線臨停及人行道機慢車停車範圍：土城區清水高中、新北高工的明德路1段、2段部分路段；中和區中和高中的連城路、錦和高中的錦和路部分路段；永和區智光高工的中正路部分路段、永平高中的仁愛路部分路段；汐止區秀峰高中旁的忠孝東路、新台五路部分路段；板橋區板橋高中前的文化路一段部分路段；林口區林口高中前的仁愛路2段和四維路部分路段。

新店區新店高中前的中央路部分路段；新莊區恆毅高中前的中正路部分路段、丹鳳高中的龍安路部分路段、新莊高中前中平路部分路段；樹林區樹林高中前的樹中二街、中華路部分路段，樹人家商前的大安路部分路段；蘆洲區三民高中前的復興路部分路段；泰山區泰山高中前辭修路部分路段等。（詳見附表）

而三重商工、三重高中、新北高中、明德高中、海山高中、金山高中、光復高中、華僑高中、淡水商工、安康高中、瑞芳商工和桃園市光啟高中等12所考場則周邊道路不開放臨停。

交通局提醒，本次會考不開放家長陪考且考生須全程戴口罩，上述各考場均臨近捷運站或公車站，考生與家屬可儘量搭乘大眾運輸前往考場，另家長於臨停接送時仍應注意保持社交距離與遵守相關規定，警方也將加強取締違規，維護考場周邊交通順暢與安全。

(中時 )