【全程影音】國民黨團召開「諾富特群聚感染 陳時中擺爛 鄭文燦卸責」記者會｜2021.05.10

華航機師、諾富特飯店染疫風暴擴大，包括機師及家屬、空服員、諾富特員工在內，已有多人染疫，為阻絕病毒傳播鏈，中央流行疫情指揮中心6日起展開「清零計畫」。對此，國民黨立委鄭麗文今(10日)在記者會中痛批，「出一個清零專案，笑死大家的大牙，這叫科學防疫？」「希望部長(陳時中)重新調整步伐跟心態，不要大頭病這麼嚴重」。

鄭麗文今在國民黨記者會中質疑，「為何指揮中心不肯讓機師全面施打疫苗？沒有疫苗可打才是最根本問題，現在台灣沒有安全疫苗，也沒有大家願意施打的疫苗，且就算買不到BNT疫苗沒關係，那多買一點莫德納疫苗」。

另外，鄭麗文更批評，「然後我們要調閱疫苗採購，也不讓我們看，原來整個防疫SOP早就千瘡百孔、稀稀落落，請陳時中不要再顧面子、不要看顏色、看對象，真的拿出科學精神面對防疫」。

鄭麗文直言，全台灣所有民眾都是百分之百配合防疫工作，不要再大小眼，不希望防疫後半段功虧一簣，「希望部長重新調整步伐跟心態，不要大頭病這麼嚴重，之前所做的錯誤判斷，修改就好，台灣人對你還不夠好嗎？不要再一意孤行、不要再不面對這些坑坑巴巴的漏洞，這樣未來防疫才能做更好」。

諾富特群聚感染 陳時中擺爛 鄭文燦卸責 由鄭麗文發佈於 2021年5月9日 星期日

(中時新聞網)