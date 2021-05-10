環保局副局長陳政良說，暫置垃圾每天消毒，預計6月底前全部移除。（陳世宗攝）

台中市3座焚化爐上半年度，從3月起到5月底進行歲修。文山焚化廠因5/1到5/9日3個爐歲修全停暫置場外有約1000多噸垃圾；市議員何文海10日痛批，天候炎熱產生惡臭造成臨近文山等5里居民飽受其害。環保局副局長陳政良說，暫置垃圾每天消毒，預計6月底前全部移除。

何文海指出，文山焚化廠4月垃圾進廠量高達2萬366公噸，焚化量只有1萬6697公噸，待轉出量高達3000多公噸。因文山垃圾處理費1公噸僅2000元，相較烏日及后里垃圾焚化處理費2500元便宜許多，廠商垃圾皆往文山焚化場送，市府超收無法處置的垃圾，還需再轉運給烏日及后里場處理，根本是本末倒置。

何文海表示，焚化爐設計有一定處理極限，面對台中市已成為台灣第二大都市，垃圾問題將會越來越嚴重，台中市政府對文山焚化爐沒有確實執行「垃圾接收總量管制」，只想討好廠商，浪費人民納稅錢；天候炎熱產生的臭味造成臨近文山等5里居民飽受其害。

陳政良表示，文山、后里及烏日3座焚化廠，每年皆進行2次歲修檢查，上半年於3月8日至5月31日展開，歲修期間除互相支援調配，近年來垃圾量增加，為避免影響清潔隊準時準點收運，故於文山焚化廠鄰近掩埋場暫置垃圾，滿足清運需求，每日並安排環境消毒，歲修過後將儘速移除進廠焚化。

文山焚化廠建置已逾24年，前市府原規畫投入10億元進行設備更新工程，但經環保局檢討該計畫只提升日處理量約110噸、總日處理量僅達710噸，無法有效解決廢棄物去化困境。盧市府上任後展開汰舊換新作業，新建1座新爐體、汰除1座舊爐體，讓文山廠日處理量恢復原設計900噸，預計113年底完成整建。

陳政良強調，為解決目前掩埋場暫置垃圾去化問題，該局除積極辦理文山焚化廠興建移轉案，在垃圾處理過渡期間，將持續執行垃圾減量及增加垃圾多元去化措施，多管齊下減輕焚化廠負荷，提升垃圾去化量能。

(中時 )